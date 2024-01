Beinahe im Tagesrhythmus meldeten Unternehmen und Behörden in den letzten Monaten des vergangenen Jahres neue, schwerwiegende Cyberangriffe. So wurden etwa der Autozulieferer Allgaier bei Stuttgart, das Berliner Edelkaufhaus KaDeWe, der kommunale Dienstleister Südwestfalen IT oder die Hotelkette Motel One zuletzt Opfer von Hackergruppen wie AlphV, Black Basta oder der Ransomware-Bande Play.