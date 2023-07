Zwar äußern sich die Ermittler in Dresden noch nicht zu den Details der Attacke, sie wird aber kaum anders abgelaufen sein, als in vergleichbaren Fällen. Dabei gelingt es Hackern zunächst, in E-Mail-Server oder einzelne Postfächer von Unternehmen, Behörden oder anderen Betreibern einzudringen und dort große Mengen von Nachrichten zu kopieren. Die Zugangsdaten oder aber Informationen über Geschäftsbeziehungen nutzen die Kriminellen anschließend aus, oder verkaufen die Informationen an andere Netzbetrüger weiter.