Lange Zeit teilte sich das Feld der Hacker grob in zwei Kategorien: Hier die Kriminellen, die mal Unternehmen, mal Kunden attackierten und versuchten, mit dem Diebstahl von Kundendaten oder mit Erpressung reich zu werden. Dort – vielfach staatlich unterstützte – Angreifer, mit dem Ziel, in Behördennetze einzudringen, Spionage zu betreiben oder sich gar an zentralen Stellen einzunisten, um im Krisenfall beispielsweise Kommunikationswege oder die Stromversorgung lahmlegen zu können.