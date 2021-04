Erinnern Sie sich noch an die Zeiten, als Autos einfach nur Autos waren und Schraubenschlüssel und Zange reichten, um sie zu reparieren? Heute braucht es dafür schon fast ein Informatikstudium, moderne Neuwagen sind rollende Computer, in denen vom Abstandswarner bis zur Zündung mehr als 100 Millionen Zeilen Programmcode laufen. Das ist rund doppelt so viel wie in Microsofts aktuellen Windows Betriebssystemen steckt.