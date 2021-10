„Das kannst Du doch keinem erklären“ Warum deutsche Kommunen so anfällig für Cyberattacken sind

Umso mehr, als Hackerattacken auf Städte und Gemeinden in ihren Folgen für die Allgemeinheit in der Regel viel weitreichender sind als Angriffe auf einzelne Wirtschaftsunternehmen. Würden privatwirtschaftliche Unternehmen attackiert, könne das zwar durchaus den Bestand der Firmen gefährden, sagt ein Experte einer auf IT-Sicherheit spezialisierten Unternehmensberatung. „Dafür sind bei Angriffen auf Kommunalbehörden oft viel mehr Menschen betroffen.“ Zudem könnten die Auswirkungen auf die Bevölkerung durchaus existenziell werden. „Wenn es Hackern gelingt, wie im Frühjahr 2021 bei einem Wasserwerk in Florida, den Chemikalieneinsatz bei der Trinkwasseraufbereitung zu manipulieren, drohen womöglich lebensbedrohliche Folgen“, so der Fachmann. Wegen bestehender Beratungsaufträge zu Behörden will er anonym bleiben.