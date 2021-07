Cyberangriff über Bande So schützen Sie sich gegen die perfide Strategie der Kaseya-Hacker

Entscheidend und deshalb so gefährlich ist, dass sowohl Kaseya als auch die Dienstleister, die VSA nutzen, bei ihren Kunden als vertrauenswürdig gelten. Gelingt es Hackern also, in die Systeme eines dieser externen Partner einzudringen, können sie deshalb bei deren Kunden zumeist ohne große Hürden in die IT einbrechen – und dort beispielsweise Schadprogramme wie Sodinobiki installieren.