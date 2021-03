In der Post-Corona-Welt verändern sich die fundamentalen Parameter unseres Alltags. Die starren Schienen gibt es nicht mehr, auf denen wir tagein, tagaus morgens zum Büro fahren, abends nach Hause und am Wochenende zum Einkaufen in die Innenstadt. Wir alle werden auch nach der Pandemie viel mehr unserer Zeit zuhause verbringen. Nur, wo stillen wir unser Bedürfnis nach sozialer Nähe, Austausch und Gemeinschaft? In diesem Szenario verändern Fitnessstudios ihre Value Proposition fundamental, stellen den sozialen Aspekt von Sport in den Vordergrund, bieten mehr und bessere Gemeinschaftskurse an und werden zu dem Treffpunkt, der das Büro nicht mehr ist. So macht es Soulcycle. Die in New York gegründete Fitnesskette möchte Spinning-Kurse laut eigener Aussage zu Cardio Parties machen, und die Mitglieder zu einem tribe, wenn diese in abgedunkelten Räumen zu schweißtreibender Techno-Musik zu einer Einheit verschmelzen. Fitness soll damit von der Pflichtaufgabe zum spirituellen Erlebnis werden. Also genau dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, das in anderen Lebensbereichen droht verloren zu gehen.