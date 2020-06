Ich habe leider keine Zeitmaschine, um ins San Francisco der späten 1990er zurück zu reisen, als PayPal, Google und Netflix gegründet wurden. Aber ich beschloss die Gründerpersönlichkeiten des Silicon Valley von heute kennenzulernen. Wie ticken diejenigen, die heute davon träumen, das Next Big Thing zu entwickeln und die Welt von morgen mitzugestalten? Wie mitreißend sind ihre Visionen, wie ambitioniert ihre Ideen? Wer ist the next Elon und an was arbeitet er oder sie?