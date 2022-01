Docplanner und Jameda „Wir bauen das Betriebssystem für den globalen Gesundheitsmarkt“

Inwiefern hat sich die Digitalisierung im Gesundheitssektor durch die Coronapandemie tatsächlich verbessert?

Gralewski: Viele Ärzte wurden in der Coronapandemie von Patientenanfragen über digitale Kanäle bombardiert, sei es per Telefon, sei es per WhatsApp oder anderen Messengern. Wir haben all diese Kommunikationskanäle gebündelt und in eine Anwendung überführt. Dadurch sind Ärzte in der Lage, ihre Patienten digital praktisch genauso zu bedienen wie in einer Sprechstunde in der Praxis. Das haben wir zwar schon seit Jahren im Angebot – aber das hat erst durch Corona einen wirklichen Schub erhalten, und zwar in vielen Ländern. Viele Ärzte, die vorher Bedenken gegenüber Tools wie der Videosprechstunde hatten, konnten so die Vorzüge im eigenen Joballtag feststellen.