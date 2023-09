Elektromagnetische Strahlung: Apple liefert offenbar Software-Update für iPhone 12

Im Streit um überhöhte elektromagnetische Strahlung des iPhone 12 hat Apple Insidern zufolge französischen Behörden eine nachgebesserte Software vorgelegt. Dieses Update werde nun geprüft, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person aus dem Digitalministerium am Dienstag. Am Mittwoch wäre eine Frist hierfür abgelaufen. Danach hätte der bisherige Verkaufsstopp in Frankreich zu einem Rückruf sämtlicher bereits im Umlauf befindlichen Geräte ausgeweitet werden können.