Foursquare-Gründer Dennis Crowley Der bessere Mark Zuckerberg

Doch der Durchbruch kam nie. Vielleicht ist das ein Grund, warum Crowley nun auf der Bühne sitzt. Als good guy. Als einer, der ein Ethik-Komitee in seinem Unternehmen geschaffen hat. Der die Daten nicht so sorglos wie Facebook an andere Unternehmen rausgibt. Der sich verantwortlich fühlt für das, was mit der von ihm entwickelten Technologie möglich wird – statt nur auf den schnellen Profit zu setzen.