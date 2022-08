Gaming-Gründer klagt über Bürokratie „Mein Co-Gründer hätte nach deutschen Regeln gar kein Visum bekommen“

Otto Lindner, langjähriger Vorstandschef und aktueller Aufsichtsratschef Lindner Hotels & Resorts

„Was auf den ersten Blick wie ein Papierfaltformat nach DIN-Norm daherkommt, kann man in Wirklichkeit komplett knicken: Gemeint ist die „A1-/EG-/EU-/EWR-Bescheinigung über ausgeübte Tätigkeiten als Befähigungsnachweis gemäß Richtlinie 2005/36/EG für Geschäftsreisen und Entsendungen in Europa“. Dieses Bürokratie-Monster führt die Reisefreiheit und den gemeinsamen Binnenmarkt ad absurdum. Wann immer ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Lindner Hotels AG eine Dienstreise zu einem unserer Hotels im Ausland antritt, muss er oder sie eine A1-Bescheinigung der Kranken- oder Rentenversicherung bei sich führen. Dies gilt selbst für kurze Dienstreisen zum Besuch einer Messe, eines Workshops und selbst zum Betanken des Dienstfahrzeugs jenseits der Grenze – für Angestellte ebenso wie für Selbständige. Für jede einzelne Dienstreise ins europäische Ausland muss dadurch eine Vorlaufzeit von drei bis vier Tagen eingeplant und die Buchhaltung für die elektronische Beantragung vorab mit an Bord genommen werden. Das Original der Bescheinigung muss der Mitarbeiter während seiner Auslandstätigkeit stets bei sich tragen, eine Kopie kommt in die Personalakte. Auch der Arbeitsvertrag ist stets griffbereit mit sich zu führen. Andernfalls ist der Einsatz des Mitarbeitenden nicht versichert und gilt als Schwarzarbeit. Was für ein Unsinn! Und es halten sich hartnäckig Gerüchte, dass manche Länder verstärkt kontrollieren, ob dienstreisende Ausländer eine A1-Bescheinigung vorweisen können. Bei einer fehlenden Entsendungserklärung drohen etwa in Frankreich Sanktionen von bis zu 2000 Euro pro entsandtem Arbeitnehmer sowie bis zu 500.000 Euro Bußgeld. Immerhin hat sich die Ampelkoalition in Deutschland die rasche Abschaffung als Ziel im Koalitionsvertrag aufgeschrieben. Ersetzt werden soll die A1-Bescheinigung durch ein „europäisches elektronisches Echtzeitregister“. Meine Hoffnungen auf einen 1A-Bürokratieabbau bleiben eher gedämpft.“

Bild: PR