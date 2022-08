Die wirtschaftliche Relevanz des Videospiel-Marktes und des E-Sport-Sektors nimmt seit Jahren zu, und die Zahl der Gamer und E-Sport Fans weltweit wächst rapide. Wie wir bereits in einem vergangenen Artikel diskutiert haben, hat Gaming in den letzten Jahren enorm an Popularität gewonnen. Unternehmen können durch Marketing und Kollaborationen Millionen von Verbrauchern in attraktiven Zielgruppen erreichen. Knapp ein Viertel der Deutschen identifiziert sich mittlerweile als „Gamer“ und einer von zehn Verbrauchern, die sich als Gamer einschätzen, verfolgt regelmäßig E-Sport-Übertragungen - Tendenz steigend. Das Potential für Unternehmen auf Video-Game-Conventions ist daher nicht zu unterschätzen. Zu den beliebtesten Gaming-Franchise für diese Zielgruppe gehören Nintendo, Ubisoft, EA und Sony Entertainment. Ubisoft sucht nach eigenen Angaben auf der Gamescom den direkten Austausch mit der Community und hat seine Teilnahme bereits vor Monaten bestätigt.