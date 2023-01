Gestörte Microsoft-Dienste Mit diesem Leichtsinn muss Schluss sein!

Alles aus einer Hand – das erleichtert den Einkauf; das Angebot umfassend und stets skalierbar scheinend – das verleitet zu Leichtsinn bei der Lieferkette. Und so angestrengt, wie die Wirtschaft seit einem Jahr alternative Energielieferanten sucht, so hektisch lief am Mittwoch allerorten die Suche nach Ersatz für Teams-Meetings oder E-Mail-Dienste.