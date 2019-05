Google-Bann: Das sind die Folgen für Huawei-Handybesitzer

Google hat inzwischen klargestellt, dass sich der Entzug der Lizenz nicht auf bereits produzierte oder ausgelieferte Geräte von Huawei bezieht; gleiches gilt für die Tochtermarke Honor. Wer also bereits ein Smartphone mit Googles Android besitzt, dem hat Google in einem Tweet über seinen offiziellen Twitter-Kanal mitgeteilt, dass diese Geräte weiter auf die Dienste des Play Stores zugreifen können (und damit wohl auch die Apps nutzen können) sowie durch Googles Spam- und Virenfilter Play Protect geschützt bleiben.

Zwar schreibt Google in dem Zusammenhang nur von den „existierenden“ Geräten, es ist aber unwahrscheinlich, dass damit ausschließlich die Huawei- oder Honor-Smartphones gemeint sind, die bereits an Endkunden verkauft sind. Vielmehr dürfte die Zusage auch für all jene Geräte gelten, die bereits produziert und an die (Zwischen-) Händler und Netzbetreiber verkauft sind.

Künftige Smartphone-Generationen, also etwa ein P40 oder ähnliches, werden vorerst aber sicher nicht mehr von Google für den Einsatz von Android und Googles eigener Android-Dienste lizenziert.