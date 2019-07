Highspeed-Internet Was hinter dem 5G-Angebot von Vodafone steckt

Auch gibt es anfangs nur wenige Orte, an denen die neuen Mobilfunkmasten überhaupt senden. 25 Stationen an 20 Standorten hat der Konzern heute aktiviert. Darunter sind Großstädte wie Berlin, Dresden und Düsseldorf und Gemeinden wie Birgland in Bayern, Lohmar in Nordrhein-Westfalen und Hattstedt in Nordfriesland. „Wir wollen 5G bewusst von Beginn an auch in kleinen Städten anbieten“, sagte Ametsreiter.