Netflix-Serie „Biohackers“: Was die Serie über die Biotechbranche in Deutschland verrät

Klingt alles nicht ganz legal.

Der Einkauf der Materialien ist weitgehend rechtens. Sobald Sie aber versuchen, Therapien an sich selbst auszuprobieren, wie es in der Serie gezeigt wird, ist das illegal. Und zwar zu Recht. Einen Arzneistoff zu entwickeln, der in den Handel gelangt, kann sich über zehn, 15 Jahre hinziehen und mehr als eine Milliarde Euro kosten. Manche Biohacker sind schon an ihren Experimenten gestorben, weil sie sich selber solche vermeintlichen Therapeutika zugeführt haben. Sie bekamen schweres Fieber, Entzündungsreaktionen – und überlebten nicht.



In der Serie retten die Biohacker Leben, in dem sie in ein paar Minuten einen Antikörper herstellen. Ein Märchen?

Die Szene ist tatsächlich rein fiktiv. Wir sehen ja aktuell wie schwer es ist, neutralisierende Antikörper gegen SARS-CoV-2 zu entwickeln. Manche Teile der Handlung mussten einfach in den Zeitrahmen der Erzählung passen.