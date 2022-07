SAP-Betriebsratschef Schick „Bei den Gehältern ganz unten gibt es eine Gerechtigkeitslücke“

Dieser Ansatz ist neu – und zumindest für SAP sehr ungewöhnlich, schließlich war die Arbeitnehmervertretung in der Vergangenheit doch eher ein Haifischbecken: Unterschiedliche Listen und Strömungen haben sich immer wieder massiv bekämpft. Sie waren all die Jahre Betriebsrat. Wie erklären Sie sich diese Querelen?

Das ist ein Abbild der Gesellschaft, in der es auch immer mehr Parteien gibt. Im Heidelberger Stadtrat sitzen mittlerweile auch zehn Listen. Diese Kultur haben wir bei SAP ein Stück weit immer noch: Ich persönlich finde zwölf Listen zu viel. Wenn jemand eine neue Liste aufmachen will, benötigt er etwas mehr als 200 Stimmen, und dann kommt er in den Betriebsrat – das ist relativ leicht zu schaffen.