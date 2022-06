Arbeitgeberranking Informatiker verlieren das Interesse an SAP

Christian Klein will den Rückgang der Arbeitgebermarke seines Unternehmens aber so nicht gelten lassen. Es gebe schließlich schon auch Talente, die den umgekehrten Weg weg von Google oder Amazon hin zu SAP gegangen seien, betonte er im „Chefgespräch“, dem Podcast mit WirtschaftsWoche-Chefredakteur Beat Balzli. „Viele, die jetzt bei uns sind, sagen: Bei SAP ist es ja richtig spannend, denn hier geht es um Geschäftsprozesse, um Geschäftsmodelle – und nicht nur um Hardware oder die Cloud“, sagt Klein. SAP halte die Unternehmen mit seiner Software am Laufen und mache sie intelligenter – das sei ein Alleinstellungsmerkmal. Allein in den vergangenen fünf Jahren wuchs die Belegschaft des Softwarekonzerns aus dem nordbadischen Walldorf insgesamt um rund 24.000 Beschäftige, geschätzt 7000 davon durch Zukäufe – darunter eine hohe Zahl von Entwicklern.



Hören Sie hier den „Chefgespräch“-Podcast mit SAP-Chef Christian Klein: Kein Treffen mit einem CEO, in dem es nicht um Lieferketten geht“



Klein muss isch allerdings nicht nur gegen die amerikanischen Rivalen erwehren. Programmierer und Data Scientists seien in fast allen Unternehmen gefragt – Absolventen mit Bestnoten oder auch weibliche Talente umso mehr, sagt Tina Smetana von Universum. „Sie können hohe Anforderungen an den Job stellen und fordern neben hohen Gehältern auch eine flexible Arbeit samt Homeoffice und einer guten Work-Life-Balance.“