Schnelllieferdienst Gorillas schließt Belgien-Geschäft – Efarmz übernimmt einen Teil

Gorillas muss angesichts hoher Verluste, gestiegener Inflation und Zinswende seine Ausgaben einschränken. Damit dem Unternehmen nicht das Geld ausgeht, wurden im Mai 300 Mitarbeiter in der Verwaltung entlassen und die Geschäfte in Italien, Spanien, Dänemark und Belgien in das Schaufenster gestellt. Gorillas konnte letztmalig im Oktober rund 860 Millionen Euro einsammeln. Damals kam auch der weltweit tätige Essenslieferdienst Delivery Hero als Investor mit einer Kapitalspritze von 200 Millionen Euro an Bord.



Lesen Sie auch: Schnelllieferdienst Gorillas sucht nach Partnerschaften