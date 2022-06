Start-up: Schnelllieferdienst Gorillas sucht nach Partnerschaften

Gorillas muss seine Kosten herunterschrauben, um seine eigenen Ziele zu erreichen. „Wir glauben, dass wir operativ in drei Monaten profitabel sind und als Gruppe in zwölf Monaten“, sagte Samut. Gorillas leidet unter der hohen Inflation, Wirtschaftsabkühlung und Talfahrt von Technologiewerten und musste sich deswegen bereits von seinem in der Corona-Krise gestarteten Expansionskurs verabschieden. Damit dem Unternehmen nicht das Geld ausgeht, wurden im Mai 300 Mitarbeiter in der Verwaltung entlassen und die Geschäfte in Italien, Spanien, Dänemark und Belgien in das Schaufenster gestellt.