Start-up Inuru Diese Fabrik in Brandenburg soll die Display-Herstellung 90 Prozent billiger machen

Genau das wollen die beiden Gründer nun mit ihrem ersten eigenen Werk ändern: Am heutigen Montag eröffnen Ratajczak und Barkowksi in Wildau bei Berlin ihre sogenannte Dragon Factory, in der sie ihren OLED-Druck in die Massenproduktion bringen wollen. Bei dem von Inuru selbst entwickelten Herstellungsverfahren werden leuchtende, hauchdünne Schichten auf herkömmlichem PET-Kunststoff gedruckt. „Dadurch lassen sie sich in alle denkbaren Formen und Oberflächen integrieren“, sagt Ratajczak.