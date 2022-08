Taiwan-Konflikt „China löst mit all dem Drohen etwas aus, das seine eigentlichen Ziele konterkariert“

WirtschaftsWoche: Sie leben seit 2009 in Taiwans Hauptstadt Taipeh. Wie bedrohlich empfinden die Menschen bei Ihnen die aktuelle Eskalation des Konfliktes mit der Volksrepublik China und die Militärmanöver rund um den Inselstaat?

Sascha Pallenberg: Mein Eindruck ist, dass die Bevölkerung das chinesische Säbelrasseln ziemlich ungerührt verfolgt. Die Situation ist ja nicht neu. Spannungen mit dem Nachbarland, der chinesische Anspruch, dass Taiwan Teil der Volksrepublik sei und bleibe, das ist hier der Normalfall. Insofern verfällt niemand in Panik, weil nun Militärmanöver laufen. Selbst wenn die so umfangreich sind wie nie zuvor. Zudem lösen die Chinesen mit all dem Drohen und Fordern etwas aus, das ihre eigentlichen Ziele konterkariert.