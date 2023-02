Technologie-Wettlauf Heul' doch, Europa!

Am Dienstagabend europäischer Zeit war’s so weit. Da hat Google angekündigt, jetzt zurückzuschlagen in Sachen Künstliche Intelligenz. Das, was die Super-Anwendung ChatGPT von OpenAI der Welt in den vergangenen Wochen geboten hat, das wollten und konnten die bunten, digitalen Fürsten aus dem Silicon Valley nicht auf sich sitzen lassen. Die Wachstumsraten? Irre. Die Investitionen? Wahnsinn. Die globale Aufmerksamkeit? Unerhört! Selbst im fernen Deutschland beschäftigen sich mittlerweile Lehrer und Kultusminister mit der Frage, wie der Chatbot im Unterricht eingesetzt werden kann, um dem Nachwuchs etwa das Interpretieren von Gedichten beizubringen: „Denk“ ich an Deutschland in der Nacht, ...“