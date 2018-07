Trügerische Sicherheit Antivirensoftware bietet Schutz – doch keiner weiß, wie gut genau

Im vergangenen Jahr hat die US-Regierung das Unternehmen offiziell der Spionage verdächtigt. Seitdem dürfen US-Behörden viele Kaspersky-Produkte nicht mehr einsetzen. Der harten Linie haben sich inzwischen auch Länder in Europa angeschlossen. In Großbritannien etwa hat die für Internetsicherheit zuständige Behörde NCSC die Ministerien davor gewarnt, Virenschutzsoftware des russischen Anbieters zu verwenden. Auch die niederländische Regierung lässt alle Verträge „vorsorglich auslaufen“. Die Software könne „missbraucht“ werden, da sie auch „Spionage und Sabotage“ ermögliche, heißt in einem Schreiben von Justizminister Ferd Grapperhaus.



Das EU-Parlament geht ebenfalls auf Distanz. Seine Abgeordneten fordern in einer mehrheitlich verabschiedeten Resolution die EU-Kommission auf, alle in ihren Organen eingesetzte Software „umfassend“ zu überprüfen. „Potenziell gefährliche und als böswillig eingestufte Programme“ sollen nicht mehr eingesetzt und verboten werden. Namentlich nennen die Parlamentarier Kaspersky Lab.