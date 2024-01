Weltwirtschaftsforum OpenAI-Chef Altman warnt vor Überregulation von KI

Auch Satya Nadella will weniger über konkrete Funktionen der KI sprechen als über das Potenzial, mit der die Technologie schon jetzt die Arbeit der Menschen verbessert. Der Microsoft-Chef sieht die Hauptaufgabe seines Konzerns darin, die von OpenAI entwickelten KI-Technologien in die eigenen Produktivitätsdienste wie die Office-Programme einzubauen, um sie so für die große Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Expertise at your fingertips“, nennt Nadella das in Anlehnung an den Microsoft-Gründer Bill Gates – Expertise im Handumdrehen. Diese soll die Arbeit der Menschen schneller und effizienter machen.