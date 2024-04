Ich sage also: „Hey Siri“ und das kunterbunte, in sich verknäulte Kreisegeblubber zeigt sich. Siri meldet sich mit einem irrtierten „Hmm?“, als sei sie/er/es ein Kumpel, den ich aus den eigenen Gedanken gerissen habe. Ich frage: „Wie warm ist derzeit das Mittelmeer vor Palma de Mallorca?“ Und wie aus der Pistole geschossen antwortet Siri: „Im Moment sind es 24 Grad in Palma de Mallorca.“ Ich wiederhole die Frage wortwörtlich. Die neue Antwort: „Aktuell sind es 24 Grad in Palma de Mallorca.“ Die einzige Kunst dieser künstlichen Intelligenz ist es also, „im Moment“ durch das Synonym „aktuell“ zu ersetzen, um es mir nicht langweilig werden zu lassen. Die erwünschte Information ist allerdings falsch. Ich sage: „Hey Siri, du hast mir gerade die Lufttemperatur genannt, ich wollte aber die Wassertemperatur.“ Antwort: „Hmm, diese Funktion wird leider nicht unterstützt.“