Bevölkerungsschutz in Deutschland Bunker haben nur für ein halbes Prozent der Bevölkerung Platz

„Derzeit unterliegen noch rund 580 Anlagen einer Zivilschutzbindung“, so ein Sprecher des BMI auf Anfrage der WirtschaftsWoche. Die Bauten seien überwiegend in Privateigentum sowie im Besitz von Ländern und Kommunen. Der Bund habe sich an diesen Anlagen Nutzungsrechte für Zivilschutzzwecke gesichert. Nach dem Beginn des Krieges in der Ukraine hatte die Bundesregierung den bereits 2007 beschlossenen Rückbau bestehender Schutzbauten vorerst auf Eis gelegt und die Erfassung der verbliebenen Schutzplätze beschlossen.