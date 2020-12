Katastrophenfall-Analyse Das nächste Covid: Wie gut ist Deutschland für ein großes Erdbeben gerüstet?

Denn die Stöße der angenommenen Stärke lassen nicht bloß die Millionenstadt Köln und ihr Umland erbeben. Sie hinterlassen auch in 100 Kilometern Distanz noch teils erhebliche Schäden: Chemieanlagen explodieren, Kirchenschiffe kollabieren, Rheinbrücken stürzen ein. Aus gerissenen Versorgungsleitungen strömt Gas, das sich entzündet. Zugleich versagen die Trink- und Löschwasserversorgung als Folge von Stromausfällen und geborstenen Wasserleitungen. Angesichts der apokalyptischen Szenen, sind in der Stadt und in vielen umliegenden Gemeinden binnen Minuten Hunderttausende Menschen traumatisiert.



Es dauert Tage, bis Retter, die aus dem ganzen Bundesgebiet und aus Nachbarländern in die Katastrophenregion gerufen werden, die letzten Überlebenden aus den Trümmern befreien können. Die Zahl der Toten hingegen erreicht schon nach kurzer Zeit mehrere Tausend. Hunderte Opfer bleiben erst einmal vermisst. Die Verletztenzahlen summieren sich in den ersten Tagen auf zehntausende Menschen.