Biontech und Moderna Für die dritte Dosis ist schon mal vorgesorgt

Es gibt jedoch noch ein weiteres Argument, dass gegen schnelle Auffrischungsimpfungen spricht. Während die Industrieländer bereits über Auffrischungsimpfungen diskutieren, ist der Impfstoff in vielen Entwicklungsländern noch gar nicht angekommen. So erklärt Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO: „Es ist nicht nur enttäuschend, sondern ernsthaft enttäuschend, dass Länder, in denen bereits die Mehrheit der Bevölkerung vollständig geimpft ist, nun die dritte Dosis verabreichen und zu einer ‚Booster-Impfung‘ übergehen, während andere Länder noch nicht einmal mit dem Impfen begonnen haben.“