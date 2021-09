Easyjet-Deutschlandchef „Ein Cockpit mit nur einem Piloten ist möglich“

WirtschaftsWoche: Herr Erler, Elektro- und Wasserstoffflugzeuge, mit klimaneutralem Sprit betriebene Jets und Propellermaschinen - in der Fliegerei wird derzeit viel ausprobiert. Easyjets Flotte aber besteht heute ausschließlich aus der Airbus A320-Serie. Wie passt das zusammen?

Stephan Erler: Easyjet hatte in der Vergangenheit ja auch schon Boeing-Flugzeuge im Portfolio, bevor wir voll auf Airbus geschwenkt sind. Es passt also schon in unsere Strategie, sich zu überlegen, wie sich in den nächsten Jahrzehnten die Flotte entwickeln sollte. Es ist aber noch zu früh, als dass wir die Technik benennen könnten, die sich durchsetzen wird. Am Ende wird es sicher nicht die eine Lösung für alle Strecken sein. Wir müssen daher schauen, wo künftig ein Jetanrieb, wo ein Propeller, wo grünes Flugbenzin, wo Wasserstoff, wo Elektro am meisten Sinn ergibt. Auf der Kurz- und Mittelstrecke werden sich wahrscheinlich andere Konzepte durchsetzen als auf der Langstrecke.