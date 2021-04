Einfacher, aber auch zuverlässiger? Neuer Corona-Schnelltests: Atemanalyse statt Nasen-Abstrich

Erste Tests haben gezeigt, dass das Gerät ähnlich genaue Ergebnisse liefert wie sogenannte PCR-Tests, die als bisher sicherster Weg gelten, eine Covid-19-Infektion nachzuweisen. Das Ergebnis liegt in weniger als zwei Minuten vor. TracieX nutzt hierzu einen Sensor-Chip, der den molekularen Fingerabdruck jener Bestandteile aufspürt, die im Atem einer mit dem Coronavirus infizierten Person existieren. Am Flughafen Singapur testen Forscher die Technik seit März an zufällig ausgewählten Passagieren. Die blasen etwa zehn Sekunden lang in das Einweggerät, bevor das in eine portable Vorrichtung gesteckt wird, die die Daten ausließt. Demnächst soll es ähnliche Versuche auch an Kliniken in Malaysia geben, so die „Straits Times“. Singapur erhofft sich, mithilfe der Technik auch den Tourismus im Land wieder zu beleben.