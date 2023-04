Flugtaxi-Start-up Volocopter eröffnet Produktion in Bruchsal

Sollte das rechtzeitig gelingen, könnte Volocopter nächsten Sommer das erste mal in Europa Passagiere bei kommerziellen Flügen transportieren. Das ist allerdings nicht in Deutschland geplant – sondern bei den Olympischen Spielen in Paris. „Ich bin absolut sicher: Wir werden nächstes Jahr im Sommer in Paris fliegen“, sagt Hoke. Wenig später will Volocopter auch einen Taxidienst in Rom starten.