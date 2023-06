Kampf gegen die Pfunde Diese Unternehmen forschen an Abnehm-Medikamenten

Jüngste Studien haben gezeigt, dass eine hochdosierte, orale Version des Wirkstoffs Semaglutid der dänischen Novo Nordisk übergewichtigen oder fettleibigen Erwachsenen helfen kann, 15 Prozent ihres Körpergewichts zu verlieren. Die Behandlung befindet sich in der fortgeschrittenen Entwicklung der spätklinischen Phase-III, in der erfolgversprechende Mittel an tausenden Probanden getestet werden. Novo plant, noch in diesem Jahr in den USA und in Europa die Zulassung für die Abnehmpille zu beantragen. Der Zeitpunkt der Markteinführung steht allerdings noch nicht feststeht.