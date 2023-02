Fernsehwerbung 6 Grafiken zeigen: So hart würde das Süßwaren-Werbeverbot deutsche Sender treffen

Zurückkehren auf die TV-Bildschirme aber werden die fünf putzigen Antihelden in diesem Sommer wohl nicht. Denn am Montag hat Bundesernährungsminister Cem Özdemir einen Gesetzesentwurf vorgelegt, demzufolge „an Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- oder Salzgehalt in allen für Kinder relevanten Medien“ verboten werden soll. Und der in der Ferrero-Kampagne als liebenswerter Knilch auftretende Riegel „Choco Fresh“ etwa besteht zu 39,6 Prozent aus Zucker. Schon vor 15 Jahren hatten ihn die Verbraucherschützer von Foodwatch deshalb zur „größten Zuckerbombe im Kühlregal“ erklärt.