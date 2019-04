Matthias Maurer „Wir verwenden den Mond als Tankstelle“

Wie leicht ist es denn, an das Eis auf dem Mond zu kommen?

Das Wassereis liegt unten in tiefen Kratern, wo nie die Sonne hineinscheint. Dort herrschen die tiefsten Temperaturen im Sonnensystem. Wird mein Raumanzug dann überhaupt noch elastisch sein? Kann ich wirklich dort in die Dunkelheit herunterkrabbeln und arbeiten? Das alles wollen wir bald in einer simulierten Mondlandschaft am Europäischen Astronautenzentrum in Köln herausfinden.