Am Dienstagabend enthüllte Neuralink in San Francisco, wie weit es mit dem Vorhaben gekommen ist, die Brücke zwischen Organismus und Maschine zu schlagen. Musk blieb seinem berüchtigten Zeitgefühl treu – die Präsentation startete fast eine Stunde später als ankündigt. Und wie gewohnt machte er fantastisch klingende Ankündigungen. Demnach hat sein Start-up in den vergangenen drei Jahren drei Dinge entwickelt: Einen winzigen Sensor von nur acht Millimetern Durchmesser, der direkt ins Gehirn implantiert wird. Und zwar durch seinen selbst entwickelten Operations-Roboter, der den Sensor und dessen Elektroden ins Gehirn einbaut. Diese hängen an flexiblen Fäden, die ein Viertel so dick wie ein menschliches Haar sind. Sie sollen die Aktivität der Nervenzellen aufzeichnen und zugleich über elektrische Impulse stimulieren. Der Sensor wiederum überträgt die Signale und Anweisungen über einen Bluetooth-Empfänger, der hinter dem Ohr platziert wird. Optisch erinnert er an ein Hörgerät und wird wiederum über eine Smartphone-App gesteuert. „Wir wollen die Operation letztlich so einfach wie Lasik (Anm.: Augenoperation) machen“, sagt Matt McDougall, ein praktizierender Neurochirurg, der das Operationsteam von Neuralink leitet. Zunächst sollen vier Sensoren eingebaut werden, später bis zu zehn.