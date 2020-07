Fleisch „Wenn sich Fleischhersteller nicht ändern, enden sie wie Kodak“

...was aber vor allem asiatische Märkte zu betreffen scheint, wo die Tiere vor Ort geschlachtet werden.

Nein, das ist nicht nur weit weg auf irgendwelchen Tiermärkten der Fall. Das findet überall in der Massentierhaltung statt, wo Tiere auf engstem Raum gehalten werden. Also auch bei uns in Deutschland. Die Spanische Grippe etwa, der 1918 weltweit mehr als 50 Millionen Menschen zum Opfer fielen, ist so entstanden. Sie ist durch Schweine auf den Mensch übertragen worden. 75 Prozent aller neuen Infektionskrankheiten sind tierischen Ursprungs, also Zoonosen.