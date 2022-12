Raumfahrt Kleine Satelliten sollen ganz groß rauskommen

Klappt der Versuch, dann könnte eine Satellitenkonstellation aus deutscher Hand künftig mit Internet via Weltall überall auf der Welt autonome Autos oder Virtual-Reality-Brillen blitzschnell vernetzen. Ein ganzer Schwarm von Lolasats wäre dafür nötig: „Um einen kontinuierlichen Service anzubieten, bräuchten wir eine Flotte von mehreren hundert Satelliten“, sagt Klaus Schilling, Mitgründer von S4 und Leiter des Zentrums für Telematik in Würzburg, das neue Satellitentechnik entwickelt. Das Problem: Bisher kann niemand in Europa so große Stückzahlen in kurzer Zeit produzieren. „Satelliten und Sonden für die Raumfahrt werden größtenteils noch in Handarbeit hergestellt“, sagt Schilling. „Europaweit entstehen so etwa 50 Satelliten pro Jahr – es bräuchte Jahrzehnte, um eine große Satellitenflotte ins All zu bekommen.“ Und damit hinkt der alte Kontinent vor allem den USA hinterher.