Starlink Starlink: Warum Musk jetzt Geld für seine Satelliten will

Bisher habe SpaceX der Ukraine 20.000 Starlink-Antennen zur Verfügung gestellt, heißt es in dem CNN-Bericht. In einem Tweet schrieb Musk kürzlich, dass SpaceX dadurch Kosten von 80 Millionen Dollar entstanden seien. In den nächsten zwölf Monaten, so soll es im Schreiben an das Pentagon heißen, würden 400 Millionen Dollar an weiteren Kosten entstehen, auch weil die Ukraine 7000 weitere Terminals haben möchte. Das könne SpaceX nicht weiter tragen, soll das Unternehmen der Behörde geschrieben haben.