Start-ups in Konzernstrukturen Warum Fresenius mit seiner Digitaltochter Curalie fremdelt

Jetzt also Fresenius. Offiziell gibt man sich bei dem Gesundheitskonzern noch zugeknöpft, doch viel spricht dafür, dass sich das Unternehmen von seiner Digitaltochter Curalie trennen will. Noch ist der Verkauf nicht in trockenen Tüchern, Szenekenner bestätigen aber, dass der Frankfurter Konzern auf der Suche nach Interessenten sei, die das Start-Up übernehmen möchten. Laut „Handelsblatt“, das als erstes über die Verkaufsabsichten berichtet hatte, will Fresenius-Chef Michael Sen den Fokus des Unternehmens schärfen und Randbereiche des Geschäfts verkaufen.