Startrampe in der Nordsee: Kommen sich Raketen und Handelsschiffe in die Quere?

Dass es etwa in Teilen der Bundeswehr Bedenken gibt, erklären Industrievertreter auch damit, dass die deutsche Armee noch in der Findungsphase ist, was ihre Aktivitäten im Weltraum angeht. So baut die Truppe gerade erst ein Weltraumkommando auf. Und liebäugelt offenbar auch mit der Möglichkeit, kleine Raketen von einem Flugzeug aus ins All zu befördern. Eine Technologie, an der etwa Richard Bransons Start-up Virgin Orbit arbeitet. Allerdings gibt es in Europa bislang keinen Anbieter für eine solche Lösung.