Wer hat die Nord-Stream-Pipelines gesprengt? Was ein Taucher für einen Anschlag können muss

Beim Sporttauchen kann man mit Pressluft kurzfristig Tiefen von etwas mehr als 50 Metern erreichen. Um hingegen an die Ostseepipelines zu gelangen, müssen die Taucher sogenanntes Mischgas nutzen. Dabei wird Atemluft, die hauptsächlich aus Sauerstoff und Stickstoff besteht, Helium hinzugefügt. Das ist notwendig, weil sich durch den hohen Wasserdruck in der Tiefe mehr Stickstoff im Blut löst. Beim Auftauchen können sich wie beim Öffnen einer Sprudelwasserflasche Bläschen im Blut bilden, an denen der Tauscher dann sterben kann. Deshalb mischt man bei extremen Tiefen Helium hinzu, um den Anteil Stickstoff zu senken. Zugleich muss auch die Menge Sauerstoff in der Tiefe reduziert werden, weil auch zu viel Sauerstoff hier schädlich ist.