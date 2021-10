Wie Space Shuttle mit Sprengköpfen Der riskante Rüstungswettlauf mit Hyperschallraketen

Das britische Unternehmen Reaction Engines will sogar einen Raumgleiter bauen, der auch den Weg hinauf ins All alleine schafft. In Zukunft könnte eine solche Technik, sollte sie gelingen, enorm preiswerte Flüge ins All ermöglichen. Oder gar Passagierflüge um die halbe Erde in weniger als fünf Stunden. Und das wäre sicher auch einen James-Bond-Film wert.