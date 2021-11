Wissenschaft im Koalitionsvertrag „Wir schaffen hier Sonderwirtschaftszonen wie um Oxford“

Und was wird dort anders sein?

Wir schaffen für forschungsintensive Zentren Rahmenbedingungen ähnlich wie in Sonderwirtschaftszonen. Die sollen hierzulande – wie in Großbritannien – dort entstehen, wo es schon Spitzentechnologie gibt. Rund um Maritime Technologie in Kiel und Bremen etwa oder das RNA-Valley in Mainz mit der Universität und Biontech. Oder bei der Klima- und Geowissenschaft am Standort Potsdam. Dorthin sollen Spitzentalente aus aller Welt kommen. Auch weil vielleicht, wie in Dänemark, mehr als 60 Prozent ihres Gehalts für fünf Jahre steuerfrei ist. Neben attraktiven Ansiedlungs- und Investitionsbedingungen muss es auch Antibürokratieregelungen geben. Wir müssen alle Register ziehen, um die besten Köpfe, Forscher, Gründer, Wagniskapitalgeber, Industriepartner dort zu konzentrieren. Wenn eine solche erste Innovationsregion in Deutschland zustande käme, wäre das für mich die Erfüllung eines Traums.