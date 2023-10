Den dortigen Glasmachern war nicht nur die Weitergabe ihres Wissens, sondern auch die Emigration, also das Eintreten in fremde Dienste, bei Todesstrafe verboten, doch hielten diese Regeln nicht dauerhaft, da das Verbreitungsverbot zugleich den Anreiz, es zu umgehen, deutlich erhöhte. Die Venetianer behinderten zwar die Weitergabe technischen Wissens, an dem Verkauf des Glases verdienten sie aber gern gutes Geld. Folgerichtig strebten viele europäische Obrigkeiten, die dafür teuer zahlen mussten, selbst nach dieser Technologie, um das venetianische Monopol loszuwerden; andererseits war es u.U. für einzelne Glasmacher selbst sehr lukrativ, die Inseln heimlich zu verlassen und in fremden Diensten eine entsprechende Glasproduktion aufzubauen. Spätestens im 17. Jahrhundert war es so weit, als unter Ludwig XIV. in Frankreich eine Glas- und Spiegelproduktion nach venetianischer Art, getragen zunächst von dort abgeworbenen Meistern, aufgebaut wurde. Venedig verlor in der folgenden Zeit sein Monopol, konnte die Bedeutung der eigenen Glasherstellung aufgrund dessen hoher Qualität allerdings behaupten.