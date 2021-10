E-Scooter in Großstädten „Dieses Chaos gibt es nur in Deutschland“

WirtschaftsWoche: Herr Castagne, E-Scooter-Verleiher sind seit mehr als zwei Jahren in Deutschland aktiv – und es gibt immer noch dieselben Klagen über verstopfte Bürgersteige. Lässt sich das überhaupt vermeiden?

Thibault Castagne: Klar, dafür müssen Sie nur einen Blick ins europäische Ausland werfen. Mittlerweile gelingt es vielen Städten sehr gut, den Anbietern Grenzen zu setzen. Das große Chaos gibt es nur in Deutschland. Das Kernproblem ist, dass die Anbieter machen dürfen, was sie wollen. Hinzu kommt, dass sich in den Verwaltungen oft niemand für das Thema verantwortlich fühlt.