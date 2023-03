Satelliteninternet Amazons Internet aus dem All soll 2024 starten

Project Kuiper, so ihr Name, ist seit Jahren in Planung – nun hat Amazon wichtige Eckpunkte verraten: Ende 2023 soll die Massenfertigung der Internetsatelliten beginnen, bis zum Sommer 2024 sollen Raketen sie ins All befördern. Noch im gleichen Jahr sollen erste Kunden Zugang zum Netz im All erhalten.