Starlink für Europa Wer baut für die EU das Satelliteninternet?

Hat Breton also einen Punkt? Braucht Europa rasch ein eigenes Starlink? Die Frage dürfte an diesem Freitag im Deutschen Bundestag für Debatten sorgen. Grund dafür ist ein Antrag der CDU/CSU-Fraktion. Darin stehen in zehn Punkten unterteilt konkrete Forderungen an die Bundesregierung: Sie müsse mehr Einfluss nehmen auf den Breton-Plan, mehr Geld bereitstellen, mehr Aufträge für die deutsche Raumfahrtindustrie sicherstellen. „Unser Ziel ist, dass Deutschland eine führende Rolle bei dem Satellitenprogramm der EU einnimmt“, sagt Reinhard Brandl (CSU), digitalpolitischer Sprecher der Unionsfraktion.



Die Union stößt sich an dem Plan der EU, mit der Satellitenflotte sowohl ein besonders abhörsicheres Satellitennetz etwa für das Militär aufzubauen – als auch zugleich ein preiswertes Breitband-Internet für Endnutzer. „Beides gleichzeitig ist nicht erreichbar“, heißt es in dem Antrag. Angesichts der weltpolitischen Lage sei „ein besonders sicheres System zu bevorzugen“. Die Bundesregierung solle sich darum entschieden für Änderungen an dem Vorhaben der EU-Kommission einsetzen.