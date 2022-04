Benzinpreisvergleich Ein Blick auf diese Grafiken verrät, wo das Tanken besonders teuer ist

Nicht weit entfernt, ausgerechnet in der alten Hauptstadt Bonn, zudem Sitz der Dax-Konzerne Deutsche Post und Deutsche Telekom, tankt es sich dagegen so günstig wie sonst kaum im Lande. Egal ob bei E10 oder Diesel, und egal in welchem Jahr: Fast immer gibt es den Liter Treibstoff in der Stadt am Rhein vier bis fünf Cent günstiger als in den teuersten Orten der Republik.